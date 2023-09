Bom, mas pode melhorar

Um dos elos mais importantes na cadeia da saúde pública no Brasil, o acesso aos remédios, acaba de ganhar impulso importante no Grande ABC. Reportagem publicada nesta edição do Diário, com base em dados divulgados pelo governo federal, mostra que houve aumento nos recursos destinados pela União para a manutenção do programa Farmácia Popular nas sete cidades. O valor repassado pelo Ministério da Saúde em julho para o projeto atingiu R$ 3,66 milhões, superando em 29% os números do mesmo mês no ano anterior. Esse incremento vai ampliar a chegada dos medicamentos a parcela importante da população regional, que passou a depender mais do poder público no pós-pandemia.

A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da sociedade, e seu acesso universal e de qualidade é um direito inalienável de todos os cidadãos. No entanto, para que esse direito seja efetivamente garantido, são necessários investimentos constantes e expressivos por parte do poder público – e não apenas do governo federal, mas também do estadual. Nesse contexto, o aumento dos repasses do Farmácia Popular ao Grande ABC é um passo na direção certa. A Covid-19 trouxe à tona a importância do sistema de saúde público. A região não ficou imune aos desafios trazidos pela crise de saúde, daí a necessidade de se ampliarem os canais de financiamentos às redes municipais.

O aumento no financiamento da Farmácia Popular é resposta positiva às demandas da população. Com mais recursos disponíveis, a região pode fortalecer a capacidade de atendimento à comunidade, oferecendo medicamentos essenciais a preços acessíveis – e, em alguns casos, totalmente gratuitos.No entanto, vale lembrar que a ampliação do volume de repasses deve ser apenas o primeiro passo. A saúde pública é campo vasto e complexo, que requer investimentos em infraestrutura, pessoal, pesquisa e desenvolvimento, além do fornecimento de medicamentos. É fundamental que essa tendência na elevação de recursos seja mantida e expandida ao longo do tempo. Não só pela União.