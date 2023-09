Juliano Cazarré e a mulher anunciam nova gravidez

O ator Juliano Cazarré e a mulher, a bióloga, stylist e editora Letícia Cazarré, anunciaram que serão pais pela sexta vez. "Agora somos oito", disse o casal nas redes sociais.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos", publicaram o ator e a mulher.

Letícia, de 39 anos, contou ao portal Gshow que está com 12 semanas de gestação.

Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.

A caçula nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide, e precisa de suporte médico 24 horas por dia.

Atualmente o ator interpreta o vilão Pascoal Garcia na novela Fuzuê, da TV Globo.