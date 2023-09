'Saúdo o Lula por trazer para o governo Tarcísio de Freitas', diz França após perder cargo

O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que deixará o cargo para dar espaço ao Republicanos no governo, publicou uma foto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos). O PSB, partido de França, tem criticado Lula por tirar espaço da sigla para abrigar legendas que apoiaram o ex-presidente da República Jair Bolsonaro em 2022.

"Saúdo o Lula por trazer para o governo Tarcísio de Freitas e seu partido para nos apoiar. O Brasil voltou!", escreveu França na publicação da foto. A manifestação foi em sua conta no Instagram.

O Planalto anunciou na quarta-feira, 6, que o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) assumirá Portos e Aeroportos.

França irá para o Ministério da Micro e Pequenas Empresas, que foi criado nesta reforma ministerial.

Tarcísio e Márcio França são adversários políticos em São Paulo.