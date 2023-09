Vereador critica secretária de Saúde por nota sobre Nardini

Durante a sessão da Câmara de Mauá realizada na tarde de anteontem, o vereador Wellington da Saúde (PP) criticou a secretária da Saúde do município, Célia Cristina Bortoletto, por uma nota enviada pela Pasta em nome do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, que questiona a fiscalização feita pelos parlamentares na unidade.

“Este vereador esteve lá (no Nardini) tentando ajudar uma família a sanar uma dificuldade e o sofrimento dessa família. Eu acho que ela (Célia Bortoletto) não entende qual é a função de um vereador. Algumas pessoas nos procuram questionando condutas dos médicos, demora nos atendimentos. Nosso papel é fiscalizar a atuação do Executivo, e eles se incomodam com isso?”, questionou Wellington, que é vereador aliado ao governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

A nota enviada pela Secretaria da Saúde não cita o vereador nominalmente, mas repudia a atuação de todos os 23 parlamentares. No entanto, Wellington informou que ele foi o único a receber o documento, que reclama sobre o fato de os vereadores tentarem entrar no Hospital Nardini para fiscalizar o atendimento da unidade..

“A nota foi generalizada para todos os vereadores desta Casa, mas tenho plena convicção que foi direcionada apenas a este vereador aqui. Eu perguntei para alguns colegas e percebi que só eu recebi. Inclusive, fui ao hospital no dia citado pela nota. Mas é melhor colocar o meu nome no documento do que fazer isso. Lembrando que o meu mandato é apenas meu, não é do presidente, nem dos outros 22 vereadores. Quem responde pela minha conduta sou eu”, comentou.

Após o discurso de Wellington, o presidente da Câmara, Geovane Corrêa (PT), disse ao plenário que o documento foi enviado para todos os gabinetes. A afirmação foi desmentida por Leonardo Alves (PSDB), que informou não ter recebido a nota.

“Queria deixar registrado aqui, já pedi para minha assessoria verificar, até porque diariamente a gente faz esse despacho com os assessores, mas a gente não recebeu essa nota de repúdio”, disse o tucano.

PARA TODOS

Geovane reiterou que a nota foi enviada para todos os parlamentares. “Me confirmaram aqui que foi dada ciência para todos os gabinetes. Se não deram, alguma coisa está errada na diretoria, mas foi determinado o encaminhamento pela presidência”.

Mesmo com o repúdio por parte do hospital, Wellington disse que não deixará de ir ao Nardini ou a qualquer unidade de saúde caso receba novas denúncias de pacientes.

“Tem gente que acha que um voto de repúdio vai mudar alguma posição minha. Não vou faltar com a verdade e nem com o trabalho para o qual fui chamado. Se algum morador me chama, eu tenho que ir, é o meu papel como vereador”, declarou o parlamentar.