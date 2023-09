Bíblia Sagrada: palavra de vida

Em meio às inúmeras crises que a humanidade enfrenta, a necessidade de uma “ética mundial” se torna evidente. Sem obedecer a certos princípios que preservem a vida e respeitem a natureza, a humanidade caminha para mais uma catástrofe epocal que se convencionou chamar de crise ambiental, que já está matando.

Para reverter esta “crônica de uma morte anunciada”, em que vive a humanidade com a crise climática e antropológica que vivemos, e atingir o objetivo de uma “ética mundial”, a Bíblia, Palavra de Deus, palavra de vida, pode nos ajudar, como um roteiro seguro, independentemente do credo ao qual você pertence. Nela está a sabedoria divina, revelada em palavras humanas, para toda a humanidade.

Em setembro é costume ressaltar, nas comunidades católicas, o valor fundamental da Palavra de Deus. Ela é a verdade, sua lei: caridade. Precisamos cada vez mais valorizar a Palavra, ouvir a Palavra, rezar a Palavra e proclamá-la em todo mundo. Disse Jesus: “Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15).

A reforma litúrgica, proporcionada pelo Concílio Vaticano II, tornou possível para a Igreja as homilias nas missas, a partir de uma rica seleção de textos bíblicos. A homilia é parte integrante da celebração Eucarística. Esta está formada por duas partes como uma dobradiça: Liturgia da Palavra e Liturgia Eucarística. É o mesmo Jesus: “Pão” da Palavra, que se faz “Pão” na Eucaristia. Assim Ele nos alimenta.

O acesso à Palavra de Deus se tornou, assim, mais possível, pois as homilias são momentos em que a Palavra é proclamada e explicitada pelo celebrante à Assembleia. O livro do Lecionário que usamos nas missas para a proclamação e o Evangeliário são frutos de um desejo dos padres do Concílio, para que, em um determinado número de anos (Ano A, B, C) se leia ao povo, durante as celebrações litúrgicas, a maior parte da Sagrada Escritura (cf. SC. N.5).

Neste mês da Bíblia, somos convidados a nos comprometer com a divulgação da Palavra de Deus. Começando pela Palavra proclamada e celebrada em nossa Liturgia. Precisamos colocar a Bíblia nas mãos do maior número de pessoas. Vamos incentivar a Animação Bíblica em todos os setores de nossa vida, no que fazemos e vivemos. <TB>Cada batizado, cada pessoa de boa vontade, que busca a verdade, é convidada a refletir, meditar e rezar a Palavra de Deus todos os dias. Arrumar um tempo, mesmo alguns minutos para ler um trecho da Bíblia e meditar. É a partir da familiaridade com o livro da Bíblia que conheceremos os desígnios de Deus na sua revelação. Esta é maior que o ‘livro’, por isso se reflete no livro da vida de cada dia, nos acontecimentos, na história da humanidade e na nossa história pessoal.

Só obedece a Deus e se santifica, quem está em sintonia com a Palavra de Deus. Ela expressa seu projeto de amor para o mundo. Acolhendo a Palavra de Deus, a vida é transformada e se atinge a realização como seres humanos na paz e alegria.

Certa vez, ouvi em uma homilia o que anotei e partilho com vocês: “No Cristianismo, a Palavra é tudo: Palavra que se revela: as Escrituras; Palavra que se encarna: Jesus Cristo; Palavra que se pensa: a Teologia; Palavra que se celebra: a Liturgia; Palavra que nos alimenta: Eucaristia; Palavra que se obedece: a Moral cristã; Palavra que se interioriza e se vive: Espiritualidade; No princípio era a Palavra... no princípio, no meio e no fim”.

Ninguém vive sem um mestre, mesmo que não saiba, e a Palavra de Deus é nosso melhor mestre. Sejamos discípulos e discípulas.