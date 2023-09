Escritora lança livro sobre pessoas em situação de rua em Sto.André

A escritora Maurinéa A. dos Santos, lançará neste sábado (9) o livro “A semente lançada na terra”, na Editora Paulus, em Santo André, das 10h às 12h. A obra aborda diversas entrevistas, experiências e depoimentos dados por pessoas em situação de rua, muitas delas acolhidas pela Fraternidade Padre Pio, que acolhe esses moradores com o objetivo de ressocializá-los e dar novas oportunidades de vida. No evento, pede-se a doação de produtos de higiene pessoal, lençol ou toalha.

“Meu principal objetivo com este livro é ativar a consciência das pessoas sobre a triste realidade das pessoas em situação de rua. Ao conversar com estes irmãos, me comovi imensamente. Então, resolvi consolidar as entrevistas e deixar transparecer que cada rosto esconde uma dor e guarda uma desilusão. Não cabe julgar. Cada caso é um caso. Cabe, sim, ajudar, aliviar o sofrimento, amar”, explica a autora, Maurinéa A. dos Santos.

A autora, que dedica-se há 31 anos à Igreja Católica, sentiu o chamado de Deus para tornar-se freira desde criança. Seu processo de conversão durou longos anos. Aos 16 anos entrou para o convento das irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, em São José dos Campos.

“Escrever livros para mim é como uma contribuição pessoal aos leitores de hoje e de amanhã. Uma tentativa de deixar um legado positivo para as pessoas. Além do mais, é um hobby, uma satisfação poder escrever, expressar em páginas aquilo que vai dentro do coração e da imaginação. Adoro ler e escrever. Minha mãe amada é a minha grande e principal incentivadora literária”, finaliza, Maurinéa.

O livro custa R$ 45. O lançamento será na R. Campos Sales, número 255.