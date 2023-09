‘Grito dos Excluídos’ vai às ruas de São Bernardo na luta contra a fome

Movimentos sociais, entidades e pastorais da região vão hoje às ruas de São Bernardo para lutar contra a fome no ‘Grito dos Excluídos e Excluídas’. A 29° edição do tradicional ato, que ocorre desde 1995 em todo País, está programada para ocorrer em 25 estados, em 80 mobilizações confirmadas.

Com o lema ‘Você tem fome e sede de quê?’, o objetivo da manifestação é discutir o acesso à água e a comida no Brasil. A programação do evento começa às 8h com missa na Igreja da Matriz, presidida pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini.

Após concentração na Praça da Matriz, às 10h, os manifestantes seguem pela região central do município. A previsão é que sejam realizadas 10 paradas temáticas onde lideranças darão seus gritos contra a barbárie da injustiça social e ambiental, todas as formas de desigualdade e violências, dos jovens de periferia e trabalhadores, pessoas com deficiência, entre outros.

Segundo a organização, o protesto seguirá pela ruas Marechal Deodoro, Ernesta Pelosini e encerrá na Jurubatuba, número 1.610, sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua.

No local será promovido um momento de mística inter-religiosa, e após o encerramento do ato o projeto social irá celebrar com atividades culturais os 40 anos de história.

“O encerramento da manifestação no Projeto Meninos e Meninas de Rua é uma ação de solidariedade à situação de despejo que eles estão enfrentando”, diz um dos organizadores do evento, Walter Veludo Neto.

Desde 2018, a entidade de São Bernardo luta contra a desapropriação da sede que ocupa desde 1994. Neste ano, a Justiça acatou o pedido da Prefeitura para desapropriar a ONG (Organização Não Governamental), que realiza ações com crianças, adolescentes e seus familiares em situação de vulnerabilidade social.

O coordenador do projeto, Marco Antonio da Silva, conhecido como Markinhos, destaca o simbolismo do encerramento do ato na sede do movimento. “Vamos realizar um sarau, chamado Quilombo Periférico, para continuar a celebração da vida, lema do Grito. Aqui lutamos pela justiça social, democracia e que o serviço que atende jovens e crianças de São Bernardo não seja fechado, para que as nossas crianças possam estar nas ruas brincando e socializando, e não trabalhando, como acontece em todo País", finaliza o coordenador.

TRADIÇÃO

A manifestação popular ocorre anualmente no dia 7 de setembro, em contrariedade às comemorações da Independência do Brasil. “Justamente para denunciar que essa independência não é real, pois ainda há muito o que se alcançar em termos de justiça para todo o povo”, destaca a organização regional do evento.

A edição do ano passado foi realizada em Santo André, e questionou o bicentenário, com o lema: ‘Independência para Quem?’.

Projeto Meninos e Meninas de Rua lança relatório de atividades

O Projeto Meninos e Meninas de Rua, que atua há 40 anos em São Bernardo com crianças e adolescentes em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social, lançou hoje o relatório de atividades referente ao último biênio (2021-2022).

O documento destaca todas as ações socioeducativas, culturais, socioassistenciais, formativas e participativas realizadas pela entidade durante o período.

Segundo o levantamento, atualmente o projeto atende 1.177 pessoas no total, sendo 518 crianças, 191 adolescentes e 468 adultos.

O documento destaca a atuação do movimento social durante a pandemia da Covid-19. No período, foram realizadas campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos, produtos de limpeza e de higiene. No biênio, foram distribuídas 1.680 (25 toneladas) cestas básicas e cartões alimentação. Mensalmente, a entidade atendeu 281 famílias de 59 comunidades de São Bernardo.

Após o período crítico da pandemia, as atividades presenciais foram retomadas em 2022, entra elas, curso popular de preparação para o vestibular e apoio a concursos públicos, suporte às crianças e adolescentes com familiar encarcerado, curso básico de programador, oficina mediadores de paz, apoio psicológico, aulas de natação para crianças, oficina de futebol de rua na Vila Esperança e no Bairro Cafezal, oficina de percussão, entre outros.

Além das atividades, o projeto promoveu campanhas de solidariedade e participação no enfrentamento ao racismo, por meio do fortalecimento de políticas públicas voltadas para a população negra.

Na luta antirracista, a entidade destaca a denúncia de racismo institucional contra a Prefeitura de São Bernardo. Ao lado de outros movimentos, o projeto protocolou no ano passado uma queixa no MP (Ministério Público) e no Fórum Permanente sobre Afrodescendentes da ONU (Organização das Nações Unidas).

DESAPROPRIAÇÃO

O relatório pontua ainda a realização da campanha ‘O Projeto Fica’, por conta da ação de despejo contra a entidade. Em 2018, a administração são-bernardense retirou a permissão de uso do espaço onde está localizada a sede, cedida por decreto em 1994.

“Diante dessa realidade, o PMMR reorientou os atendimentos, e iniciou processo de mobilização e sensibilização junto à comunidade, aos movimentos sociais e entidades parcerias. E o resultado foi a construção de um processo de resistência pacífico, com apoio efetivo dos movimentos sociais, culturais, sindicais, políticos e jurídicos”, destacou o documento.