EC Pinheiros vence São Caetano e se mantém 100% no handebol

Pela nona rodada do Super Paulistão de Handebol, o São Caetano foi à Capital enfrentar o Esporte Clube Pinheiros e conheceu a sua quinta derrota na competição. Jogando no Poliesportivo Henrique Villaboim, na noite de terça-feira (5), o time da região perdeu por 39 a 28 e segue em quarto lugar no toneio. Já os paulistanos continuam invictos e lideram a competição com 18 pontos, sendo nove vitórias.

Com grande aproveitamento nos arremates, o armador esquerdo do Pinheiros, Gabriel Reis, foi um dos destaques da partida com nove gols. O meia direita Phillip Seifert também teve importante atuação marcando em seis oportunidades. Na linha defensiva, o time da Capital conseguiu neutralizar bem as investidas são-caetaneneses atingindo um número expressivo de roubadas de bola e convertendo as posses em gols. Já no São Caetano, os destaques foram o meia Eduardo, que marcou sete vezes e o ponta Vinícius, que fez cinco.

Com vantagem no placar, o técnico do Pinheiros, Washington Nunes rodou a equipe e deu oportunidade para os atletas que estavam no banco, que consolidaram a vitória.

Na próxima rodada, o Pinheiros enfrenta o vice-líder Taubaté, que tem o mesmo número de pontos e só perde por critérios de desempate. A partida também será na Capital, sábado (9), às 16h, O São Caetano volta à quadra apenas no dia 17 contra o Guarulhos fora de casa.