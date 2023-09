Grupo articula apresentar Campos à prefeitura de SP

Norival Preto, presidente da Federação dos Caminhoneiros de São Paulo, e Rogério Magri, ex-ministro do Trabalho, encabeçam discussão para lançar o ex-deputado estadual Campos Machado (PSD) como candidato à Prefeitura de São Paulo.

A articulação capitaneada pelas duas lideranças envolve ainda remanescentes do PTB, partido no qual Campos militou por décadas, e expoentes religiosos, como o missionário Josias, líder da Igreja Sinos de Belém.

A ideia do bloco é fazer uma Frente Cidadã SP, com o objetivo de ofercer ao eleitor paulistano uma nova opção de voto.

Recém-filiado ao PSD, Campos tem recusado, sistematicamente, a entrada no próximo pleito, alegando compromissos assumidos com a Frente Cidadã, movimento político que tem como patrono Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e Gilberto Kassab, secretário paulista de Governo e presidente de honra do bloco. Criada em abril passado, a Frente Cidadã já conta com cerca de 27 mil filiados.

A disputa à Prefeitura de São Paulo apresenta o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) como nome à reeleição, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que virá com apoio do PT, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil).