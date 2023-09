Dorival Junior dá atenção a ajustes táticos e bolas paradas em treino do São Paulo

Em clima de intertemporada, Dorival Júnior deu atenção especial a ajustes táticos e lances de bola parada no treino do São Paulo, nesta quarta-feira. O treinador vem aproveitando a semana para reajustar diferentes setores do time, que só volta a campo no dia 13 de setembro, em razão da Data Fifa.

Nesta quarta, o treino foi precedido de uma sessão de vídeos para orientar os jogadores. Na sequência, o elenco fez o aquecimento, antes de iniciar as atividades no campo do CT da Barra Funda. No gramado, Dorival comandou um trabalho de ataque contra defesa, orientando a construção de jogadas e a saída de bola.

O meio-campo vem sendo uma das preocupações do técnico. Nas últimas partidas, o setor ficou devendo na criação, o que limitou a atuação do ataque. No último jogo, o São Paulo até saiu de campo com a vitória no tempo normal, mas foi superado nos pênaltis pela LDU, sendo eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Antes, foi batido pelo América-MG, então lanterna do Brasileirão, por 2 a 1. Nas partidas anteriores, caiu diante da LDU, pelo mesmo placar, no jogo de ida da Sul-Americana. E empatou sem gols com o Botafogo, pelo Brasileirão. Foram apenas três gols em quatro partidas.

O treino foi finalizado nesta quarta com um trabalho de 11 contra 11 com ajustes táticos e um ensaio de bolas paradas. Em atividade fechada, Dorival não revelou detalhes sobre possíveis mudanças na equipe.

No total, o São Paulo ficará 12 dias sem jogar, uma vez que não entrou em campo na rodada passada do Brasileirão. A partida com o Coritiba foi adiada, a pedido do Ministério Público, devido a questões de segurança, porque os quatro grandes paulistas estavam agendados para jogar no domingo, incluindo o clássico entre Corinthians e Palmeiras.

Com o descanso forçado no fim de semana passado, o elenco trabalhará a semana toda, incluindo o feriado. O time retomará as atividades na manhã desta quinta, feriado de 7 de Setembro. Haverá treino também na sexta e no domingo. Os jogadores ganharão folga somente no sábado.