Abertas inscrições para corrida solidária de até 10k em Ribeirão Pires

Novembro marca a 6ª edição, com opção também de caminhada no Asas para Isabela. A largada será para corridas de 5 km e 10 km, bem como caminhada de 2,5 km em 26 de novembro e no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy). Com a inscrição, é possível colaborar com a arrecadação de alimentos destinados a entidades assistenciais de Ribeirão Pires e auxiliar no custeio do tratamento de Isabela Scoparim - que aos 10 dias de vida sofreu um problema cardíaco responsável por afetar a área motora, sem possibilidades de tratamento no Brasil.

A paralisia cerebral da garota de 13 anos é tratada anualmente no Chile e custa mais de R$ 100 mil. Para tanto, o valor para realização da inscrição é de R$ 70,00 - além de um quilo de alimento não perecível, a ser doado para demais causas na cidade.

São necessárias inscrições virtuais para garantir vaga, medalha (para quem terminar a prova), kit com camiseta, ‘sacochila’, um número de peito com nome do participante e chip de cronometragem (este último apenas para corredores). E até mesmo interessados de outras partes do país podem participar, solicitando os kits pelos Correios e correndo à distância.

Com apoio da Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires (por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer) e largada às 8h no domingo em questão, é possível conferir mapas do percurso, inscrição e informações em http://asasparaisabela.com.br/ ou no telefone: 11 9-9807-7722.