Levando os fãs à loucura, The Rolling Stones anunciam lançamento de primeiro álbum com material inédito desde 2005

Nesta quarta-feira, dia 6, os fãs de The Rolling Stones devem estar mais do que felizes! Além do novo single da banda, Angry, ter sido lançado, o anúncio que todo mundo estava esperando saiu. O primeiro álbum de estúdio com material novo desde 2005.

Hackney Diamonds chega nas plataformas dia 20 de outubro. Segundo divulgado pela equipe da banda, o álbum de 12 faixas foi gravado em vários locais mundo afora, incluindo lugares como Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos; Londres na Inglaterra; e Nassau, nas Bahamas.

O trabalho é o primeiro álbum de estúdio com material novo desde A Bigger Bang, de 2005, que, por coincidência ou não, também foi lançado em 6 de setembro, há 18 anos. Desde então, os Stones continuaram quebrando recordes de bilheteria e lançaram o álbum Blue & Lonesome, que trazia novas e diferentes versões de muitas das faixas que ajudaram a moldar seu sucesso.