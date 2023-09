Após receber homenagem, Caio Blat faz confissão sobre o futuro: - Quero ter uma filha pernambucana

Caio Blat não brinca em serviço - literalmente - e é por isso que ele ganhou um prêmio na noite da última terça-feira, dia 5. O ator, que acabou de gravar Baixio das Bestas, recebeu o prêmio mais importante do 27° Cine PE - Festival do Audiovisual. E para deixar o momento mais emocionante, o artista foi presentado por Cláudio Assis, o diretor do longa.

Além de ficar surpreso e não conseguir esconder a felicidade, Caio não pensou duas vezes em abrir seu coração. O ator agradeceu a oportunidade de fazer parte do projeto de Cláudio e contou um pouco de suas experiências.

- Não acredito! Claudeci, meu ídolo, que honra receber esse prêmio na sua terra. Uma das maiores honras que eu tive na minha vida foi ter sido chamado para gravar com esse cara, para conhecer a Zona da Mata, para conhecer Mestre Barachinha e o Siba.

Logo em seguida, ele fez uma confissão sobre sua vontade de ser pai. Caio contou que sempre teve uma ligação com Pernambuco e que quer ter uma filha com Luisa Arraes, que tem pais pernambucanos.

- Eu pisei aqui no Recife pela primeira vez quando era adolescente e fiquei completamente fascinado por esse lugar e pelas pessoas daqui. Eu sempre quis que a minha trajetória passasse por aqui também. Não foi à toa que me apaixonei por uma pernambucana e quero ter uma filha pernambucana.

Vale lembrar que Caio Blat estava acompanhado da amada e recebeu o carinho de Letícia Spiller e Cláudio. Quem pode, pode!