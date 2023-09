Pabllo Vittar revela expectativas para se apresentar no The Town: Deixando os preparativos em segredo para tudo ser mágico

O segundo final de semana do The Town vem se aproximando e uma apresentação mais do que esperada por quem vai ao festival é a de Pabllo Vittar! A artista vai se apresentar no próximo domingo, dia 10, e parece que vai ser um show de milhões, literalmente.

Segundo o Estadão, a drag queen investiu cerca de um milhão e 500 mil reais na estrutura de seu show. Em entrevista à CLAUDIA, Pabllo contou um pouco do que esperar.

- Estou me dedicando 100% aos ensaios agora. Acabei de retornar de minha turnê na Europa e, agora, o The Town já está na porta. Estou ansiosa e deixando os preparativos em segredo para tudo ser mágico ali no momento do show, tanto para mim quanto para o público, conta Pabllo.

Vale lembrar que a cantora alugou o Espaço Unimed, na capital paulista, para realizar seus ensaios finais. Além disso, Pabllo também revelou sobre projetos futuros e, para a surpresa de muitos, não há nenhum! A artista afirma que está focada em seu último lançamento, After, e no disco Noitada.

- Escuto eles no carro, para treinar, para tudo! Acredito que ainda temos muito a explorar com esse projeto, então todas minhas energias estão voltadas nele, finaliza.