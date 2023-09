Juliette diz que fã a seguia em voos e invadiu hotel: 'Não sei o que ela ia fazer'

Juliette Freire foi a convidada do podcast Podpah da última terça-feira, 5, e revelou que tinha uma fã que a seguia em voos e que chegou a invadir um hotel em que a vencedora do Big Brother Brasil 21 estava hospedada.

Segundo a cantora, a situação aconteceu pouco tempo após a final do programa, ainda no início de sua carreira, e ela nunca havia falado sobre o caso antes. "Vou contar porque já faz muito tempo", disse.

"Eu ficava pegando avião e tinha uma pessoa que ficava indo de São Paulo para o Rio, e do Rio para São Paulo só para pegar o avião comigo. Sentava no outro banco e ficava chorando o voo inteiro", contou.

Juliette contou que, depois de isso acontecer algumas vezes, resolveu conversar com a pessoa. "Sentei do lado dela e falei assim: vamos lá, por que você está chorando?. Ela falou: 'porque eu quero ser sua amiga. Eu falei: você já é minha amiga, está tudo bem'", continuou.

A influenciadora explicou que sempre que podia "dava atenção" para a mulher. "Eu a abracei, consolei. Ela chorava que a maquiagem ficava preta escorrendo no rosto. Falei: isso não está normal", disse Juliette.

Algum tempo depois, a ex-BBB estava fazendo uma reunião em um hotel quando foi surpreendida: "Eu em um quarto, minha mãe operada do coração em outro. Não sei como essa pessoa conseguiu subir no meu andar".

"Ela deu um jeito de subir pelas escadas. Quando alguém saiu, ela entrou. Ela ficou escutando a minha reunião inteira na porta. Aí eu escutei um barulho, fechei o computador e quando fui abrir, o segurança do hotel já estava na porta", disse.

Conforme explicou a cantora, o segurança tentou tirar a pessoa do local, mas ela se segurou na porta do quarto e chegou a quebrar um pedaço do objeto. "Não sei o que ela ia fazer, se ela ia me abraçar ou se ela ia me bater, eu não sei", explicou.