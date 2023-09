Bia Haddad leva virada nas duplas e perde chance de duelo brasileiro na semi do US Open

Não será desta vez que uma semifinal de Grand Slam terá um duelo brasileiro. Nesta quarta-feira, Beatriz Haddad Maia e a experiente belarussa Victoria Azarenka levaram uma dura virada da alemã Laura Siegemund e da russa Vera Zvonareva, pelas quartas de final da chave de duplas feminina. Siegemund e Zvonareva venceram por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/4, em 3h12min.

Se tivesse vencido, Bia faria um duelo brasileiro com Luisa Stefani na semifinal. Luisa forma parceria com a americana Jennifer Brady neste US Open. E buscou sua vaga na semifinal, na terça-feira, repetindo a campanha de 2021, quando sofreu grave lesão no joelho direito e precisou deixar a partida da semifinal numa cadeira de rodas.

Nesta quarta, o primeiro set entre Bia/Azarenka e Siegemund/Zvonareva foi marcado pela irregularidade das duplas em seus games de serviço. Foram cinco quebras no total, três delas para a dupla de Bia. As dificuldades no saque ficaram evidentes no 12º game, quando a parceria rival oscilou demais e entregou o set com uma dupla falta.

Depois de sair na frente, Bia e Azarenka tiveram dificuldades para conter a reação das adversárias. A alemã e a russa faturaram uma quebra precoce e abriram 3/1. A brasileira e a belarussa reagiram, venceram três games em sequência e viraram para 4/3. No entanto, as rivais não desanimaram e voltaram a buscar uma quebra no 11º game, encaminhando o segundo set.

O terceiro set contou com roteiro semelhante ao segundo, ao menos nos primeiros games. Siegemund e Zvonareva abriram 3/1, se defenderam bem nos games seguintes e, apesar das boas chances de Bia e Azarenka, sustentaram a vantagem no placar até fecharem o set e o jogo.

Apesar da derrota, Bia registrou sua melhor campanha no US Open. E sua segunda melhor trajetória num Grand Slam na chave de duplas. Atrás apenas do vice-campeonato do Aberto da Austrália do ano passado.

NÚMERO 1 DO MUNDO AVANÇA

Garantida como a nova número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka avançou à semifinal da chave de simples, nesta quarta-feira. Ela superou com facilidade a chinesa Zheng Qinwen (23ª cabeça de chave) por 6/1 e 6/4, em 1h13min.

Com o resultado, Sabalenka confirma presença e sua quinta semifinal consecutiva de Grand Slam. Nesta temporada, ela foi a campeã do Aberto da Austrália e alcançou as semifinais tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon. Sua próxima adversária vai sair do duelo entre a checa Marketa Vondrousova e a americana Madison Keys.

A outra semifinal será disputada entre a americana Coco Gauff e a checa Karolina Muchova.