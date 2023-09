Regis Danese tem alta adiada após passar muito mal durante madrugada

Regis Danese usou as suas redes sociais para fazer uma atualização do seu estado de saúde. Internado desde o último dia 30 de agosto, o cantor que estava com alta prevista para esta quarta-feira, dia 6, terá que ficar mais um tempo no hospital.

Através de um vídeo, Danese explicou que passou muito mal durante a madrugada e, por este motivo, os médicos decidiram mudar a data da alta:

- Eu teria alta hoje, mas passei muito mal essa madrugada, vomitei muito e os médicos, que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter [no hospital].

Em outro momento, Danese postou um clique em família e abriu o coração:

Uma família unida e revestida jamais será vencida.

Nos comentários, o músico recebeu o apoio do cantor Luciano Camargo:

O Brasil inteiro orando por você meu irmão. E graças a Deus o pior já passou, agora curti essa família linda que você tem. Deus abençoe sempre sua casa.

Vale pontuar que Regis sofreu um grave acidente após bater o seu carro contra um caminhão na BR-153, em Jaraguá. Ele estava acompanhado do irmão, que não teve ferimentos. O caminhoneiro também não se machucou.