Priscila Fantin revive passeio em hotel de nudismo e festa temática com idosos: - Você fica livre

Priscila Fantin participou do podcast Posso Mandar Áudio? comandado por Dani Calabresa e reviveu uma viagem interessante e diferente que fez com o marido para um hotel de nudismo. No bate-papo, a atriz confessou que foi convidada para fazer a divulgação do lugar que fica no México e sempre teve curiosidade para saber como funcionava.

No áudio compartilhado no site oficial do podcast, Priscila relembrou que ela e Bruno Lopes, seu marido, foram convidados para o lugar:

- [Lá é] tudo normal. Restaurante, café, piscina. Às vezes tem um jantar temático. Porém, você fica livre, se você, por acaso, quiser perambular pelo hotel sem roupa. Fora isso, que foi o que chamou a nossa atenção, você poderia transar em outros lugares que não fossem dentro do seu quarto. Alguns lugares que são permitidos, não é também qualquer lugar.

Ao chegarem no resort, encontraram uma idosa de 70 anos de idade tirando fotos já na entrada do local. Ela estava nua e não chamava a atenção de ninguém que passava por ali. Todos os funcionários e hóspedes tratavam o momento com muita naturalidade.

- A gente comeu e foi para piscina, devidamente vestidos. A gente parecia um ET. Todo mundo olhou para gente! Todas as cabecinhas viraram na nossa direção. E a gente ficou intimidado! Era um hotel de nudismo para senhores e senhoras, para idosos!

Na sequência, Priscila confessou que aprendeu muitas coisas durante a viagem e percebeu que os idosos também podem ter uma vida bastante agitada e diferente. Na conversa, ela ainda confessou que foi a uma festa com tema masoquista e viu os senhores e senhoras se divertindo muito por lá.