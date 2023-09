Tati Machado vê popularidade crescer e fala sobre ter um próprio programa: Tenho essa vontade

Anota esse nome aí! Tati Machado está conquistando o seu espaço na televisão brasileira com o seu jeitinho divertido e carismático e, dessa vez, ela provou que tem o rebolado e o talento para encantar.

A apresentadora fez parte da Batalha de Lip Sync, quadro do Domingão do Huck e emocionou o público com o seu discurso final. Abordando o tema de peso corporal e gordofobia, Tati recebeu uma chuva de comentários positivos e muitos agradecimentos de fãs nas redes sociais. Ao jornal Extra, ela contou que foi parada por um bombeiro nos corredores da TV Globo:

- Era um homem gordo. Ele me disse: Quero agradecer muito pelo que você falou ontem. Eu estava depressivo, e pareceu que aquele recado era para mim. Escrevi suas palavras nas minhas redes sociais hoje. Só essa fala dele já fez valer tudo, para mim. Representatividade importa demais! O que a gente quer é que cada vez mais corpos diversos ocupem espaços e mostrem a todos que, sim, nós podemos! Quando eu realizo um sonho, recebo muitas mensagens afirmando que é como se outras muitas pessoas estivessem realizando os delas, sabe? Acho que não poderia ter sido em um programa melhor.

Na sequência, Tati falou sobre a importância de não romantizar a obesidade, que é considerada uma doença, mas falar sobre a saúde de pessoas que estão acima do peso:

- Fala-se muito sobre a romantização de ser gordo. O importante é estar saudável, independentemente do corpo que você tenha. E saber que o corpo do outro não é de domínio público, não deve ser comentado. Cada um pode fazer o que quiser.

A parceira de Patrícia Poeta recebeu muito apoio do maridão, Bruno Monteiro, para subir ao palco do Lip Sync e arrasar no remix de músicas da Shakira. Apaixonada, ela contou:

- Estamos juntos desde os meus 19 anos. Tenho 32 hoje. Bruno comemora o meu sonho como se fosse o dele. Ele é o meu maior fã, depois da minha mãe. Me elogia, me coloca para cima, me motiva. É a pessoa que me acorda de manhã dizendo: Bora, amor, está na hora de trabalhar e realizar mais sonhos. Ele é o meu grande parceiro.

E se você é do time que se apaixonou pela apresentação de Tati durante as férias de Patrícia Poeta, saiba que ela pensa em ter o seu próprio programa sim, mas, por enquanto, está curtindo as coisas como estão.

- É claro que eu tenho essa vontade [de ter um programa próprio]. Mas, de todo o meu coração, estou em êxtase com o momento que vivo, no lugar em que estou.