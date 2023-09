Scaloni espera que Messi jogue a Copa do Mundo de 2026 'pelo bem do futebol'

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni espera ver Messi em ação na Copa do Mundo de 2026, que terá Estados Unidos, Canadá e México como sedes conjuntas. Em entrevista coletiva em Ezeiza, onde os argentinos se preparam para seus primeiros compromissos das Eliminatórias para o Mundial, o treinador relutou em responder sobre um futuro tão distante, mas deixou claro o seu desejo.

"Como vou falar de algo que ainda vai acontecer? Pelo bem do futebol, todos queremos que ele jogue. Todo mundo quer isto, mas não há como falar disso agora, temos de ser prudentes. Serão bastante complicadas as Eliminatórias", disse Scaloni, que convocou Messi para os duelos com Equador, marcado para as 21 horas de quinta-feira, e Bolívia, na próxima terça.

Hoje, o atacante é jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, uma das sedes do Mundial, mas já terá 39 anos em 2026. No Catar, ano passado, foi o grande nome do tricampeonato conquistado pela Argentina, em uma final épica contra a França de Mbappé. Antes do Mundial, ele deu uma entrevista à Star+ dizendo que "certamente" a Copa de 2022 seria a sua última.

Ao trocar o Paris Saint-Germain pelo time americano, Messi afirmou que tinha o desejo de viver um ambiente de menor pressão, após fazer toda carreira profissional na Europa, e também de aproveitar a família. Desde que começou a jogar no EUA, tem apresentado um futebol dominante, não à toa soma 11 gols e cinco assistências em 11 partidas.

O astro argentino se apresentou à seleção na terça-feira e já treinou sob comando de Lionel Scaloni. De acordo com a imprensa argentina, o jogador estava bastante relaxado e foi visto tomando mate junto do ex-volante Javier Mascherano, hoje treinador da Argentina sub-20, e de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA).