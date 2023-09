Conheça Mayari Jubini, estilista brasileira que vestiu Demi Lovato no The Town

Mayari Jubini sonhava com o mundo da moda desde pequena, apesar dele não fazer parte da sua realidade. Nascida em um bairro periférico do Espírito Santo, a brasileira chegou aos palcos do The Town, vestindo Demi Lovato para o show da cantora no sábado, 2.

Com 27 anos, a estilista é dona da Artemisi, marca que trabalha com coleções de designs exclusivos e sob medida. Criada em 2019, o ateliê usa algumas técnicas diferentes para a produção de cada look. "Peças impressas em 3D, montagens manuais, couro vegano, estampas localizadas, desenhos manuais, dentre outras técnicas, os looks exclusivos possibilitam uma infinidade de variações e modelos", informa o site.

O seu estilo e originalidade tem chamado a atenção. Em entrevista para a Glamour, Mayari conta que foi a equipe de Demi Lovato que a procurou propondo a parceria.

"A equipe da Demi Lovato me encontrou na internet, e vieram entrar em contato comigo. Da primeira vez, não conseguimos enviar as peças a tempo para a ocasião, então eles entraram em contato comigo novamente, para outro evento", conta. "Demi pode vestir a roupa que ela quiser no mundo inteiro. Então, ser escolhida por uma artista de tanto peso como ela foi maravilhoso."

Além do The Town, Demi já tinha vestido Artemisi no Rock in Rio. E a cantora não foi a única famosa a investir numa criação da estilista capixaba. No site oficial da marca, Anitta, Luisa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla e a atriz americana Julia Fox são alguns dos nomes que já levaram a Artemisi para os holofotes. E, segundo Mayari, é apenas o começo.

"Sempre fui muito da ação. Mas sempre sonhei muito alto. Nada é inatingível para mim. Nada! Nunca pensei que algo ia ser impossível de se fazer. Se eu quero que algo aconteça, tem muito a ver com o que eu já estou fazendo no presente", conta para a Glamour.