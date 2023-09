Trio de cachorros é resgatado de córrego em Santo André

Na altura do número 1.600 na Av. Capitão Mario Toledo de Camargo, três cachorros estavam prestes a entrar nas tubulações do Córrego Guarará, que se conecta aos bueiros da região. A ação ocorreu hoje (6) pela manhã, após identificação no monitoramento de câmeras do Centro de Operações Integradas de Santo André (COE).

Para o resgate, foi necessário até que agentes do 8º Grupamento de Bombeiros de Santo André do PB Vila Alzira, entrassem na água.

Ao todo, foram 30 minutos de ação, com intervenção da Zoonose Municipal para verificação da condição dos animais (sem ferimentos), além da disponibilização imediata de água e ração.