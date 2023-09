Lázaro Ramos em 'Bridgerton'? Ator 'aceita convite' de autora feito em entrevista ao 'Estadão'

Já podemos sonhar com Lázaro Ramos em Bridgerton? Durante a sua passagem pela Bienal do Livro no Rio de Janeiro, Julia Quinn, autora da série que se tornou best seller e fenômeno global com a adaptação na Netflix, participou de um "jogo sério" em entrevista ao Estadão, e, numa seleção de galãs brasileiros, escolheu Lázaro Ramos para hipoteticamente protagonizar um dos seus projetos.

Na entrevista, Julia é apresentada para nomes de peso, como Cauã Reymond, Thiago Lacerda e Samuel de Assis, entre outros - e tem que escolher um deles para essa parceria dos sonhos. Sem pensar duas vezes, Julia dá a sua resposta. "Não tem disputa, eu tenho que escolher o Lázaro. Eu o conheci ontem e ele foi muito legal, muito doce", disse.

E o convite já chegou a Lázaro Ramos. O ator comentou o vídeo do Estadão com a entrevista de Julia Quinn e aceitou o convite. "Ok, Julia Quinn, aceito! Só preciso terminar de fazer o Mário Fofoca, assim que acabar as gravações, estou lá em Bridgerton com você. Adorei te conhecer", escreveu.