Thiago Lacerda relembra leilão de peça íntima e briga com Gugu Liberato: - Indelicadeza

Thiago Lacerda foi o convidado da última terça-feira, dia 5, do Que História É Essa, Porchat? e é claro que ele levou muitas histórias divertidas e diferentes para contar, né? Um dos relatos levados pelo ator envolveu o nome de Gugu Liberato.

Acontece que no ano 2000, o apresentador de televisão costumava fazer leilões com peças inusitadas de outros famosos. Em um desses eventos, Gugu vendeu uma peça de roupa íntima que alegava ser de Thiago, mas que, na verdade, não era. Na época, o ator estava no espetáculo Paixão de Cristo.

- Houve uma confusão, que pegaram uma peça do meu figurino e foram leiloar na televisão. Depois alguém teve essa ideia, entregaram para a emissora concorrente... Era uma cueca. Houve um constrangimento que era muito mais meu do que de qualquer emissora. Foi uma coisa muito chata, uma indelicadeza.

Incomodado com o fato da peça íntima que estava sendo vendida não ser sua de verdade, o ator decidiu avisar, para evitar problemas de mentira.

- A cueca estava comigo. Como ele está leiloando algo que está comigo? Está enganando alguém. E eu resolvi avisar, e isso bateu mal lá.

Na época, o ator processou Gugu por danos morais e recebeu uma indenização no valor de 500 mil reais.

- Antes de falecer ele me ligou, se desculpou pelo ocorrido e eu entendi muito tempo depois. Foi uma história muito chata de ter que lidar. Foi muito constrangedor, porque, na verdade, eu também fui envolvido por pessoas que diziam: isso é um absurdo!