Descubra as estreias da HBO Max em setembro

As atrações que chegam ao catálogo da HBO Max em setembro foram anunciadas via X (antigo Twitter). Entre os destaques, estão o filme Que Horas Eu Te Pego? e a clássica série Cold Case. A seguir, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Séries da HBO Max em setembro

Cold Case (7 temporadas)

My Love from the Star (1ª temporada)

Pouca Fé (1ª temporada)

Starstruck (3ª temporada)

Young Love (1ª temporada)

Filmes da HBO Max em setembro

Anaconda 2: A Caçada Pela Orquídea Sangrenta

As Branquelas

Breaking Point: Paixão à Dança

Cadillac Records

Dinheiro Sujo

Em Carne Viva

Jogos Letais

MIB – Homens de Preto

Não Conte a Ninguém

Primeiro Domingo

Quase Morta

Que Horas Eu Te Pego?

Segredos do Passado

Selvagem

Taxi Driver

Vênus

Documentários e especiais da HBO Max em setembro

¡Viva Maestro!

Conteúdo para crianças na HBO Max em setembro

Dragões: Os Novos Reinos (2ª temporada)

Mia’s Magic Playground (2ª temporada)

Nuni (2ª temporada)

Teen Titans Go! (8ª temporada)



Anime e Adult Swin na HBO Max em setembro

Bakugan (5ª temporada)

FLCL (4ª temporada)