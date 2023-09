Bebê engasgada é salva durante patrulhamento noturno em Santo André

Foi na noite de ontem (5), durante a ronda preventiva no entorno da EMEIEF Chico Mendes, que agentes da Guarda Civil Municipal de Santo André ouviram gritos de socorro de um casal. Com uma bebê em colo desacordada e sem conseguir respirar, a equipe da GCM local prestou os socorros necessários para o resgate antes mesmo de chegar à unidade de saúde.

No início do trajeto de 15 minutos até a UPA Vila Luzita, identificou-se a obstrução das vias aéreas da recém-nascida por leite materno. Com a aplicação de manobras para reanimação ainda na condução, o atendimento foi finalizado com mais tranquilidade na UPA - onde a vitíma foi posteriormente transferida ao Hospital Brasil, onde permanece internada.