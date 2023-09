Elevador externo em resort de luxo de Bali despenca de barranco de 100 metros e mata cinco

Autoridades de Bali, na Indonésia, investigam o rompimento de um cabo de um elevador externo em um resort de luxo da região que deixou cinco pessoas mortas. As vítimas, que eram funcionários do hotel, despencaram em um barranco de 100 metros de profundidade na última sexta-feira, dia 1º.

O acidente ocorreu por volta das 13h no horário local no Ayu Terra Resort, na cidade de Ubud. O elevador do acidente, localizado na parte aberta do hotel, operava inclinado sobre trilhos, puxado por uma corda, de acordo com o Detik News, um portal de notícias de Bali. Logo após os cinco funcionários embarcarem no veículo, um outro trabalhador escutou um grito, seguido de um estrondo.

Duas pessoas morreram no local, e outras três chegaram a ser levadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Eles foram identificados como Sang Putu Bayu Adi Krisna, 19, Wayan Aries Setiawan, 23, Ni Luh Superningsih, 20, Kadek Hardiyanti, 24, e Kadek Yanti Pradewi, 19, segundo a imprensa local.

O chefe de polícia de Ubud, Kompol I Made Uder, declarou que peças de aço que rebocavam o elevador supostamente quebraram quando o veículo estava quase no topo do hotel. "Estima-se que as peças de aço não são fortes o suficiente para puxar a carga, que é bastante pesada", ele declarou, de acordo com o Detik News. O hotel foi completamente esvaziado, e todos os hospedes foram transferidos para acomodações alternativas enquanto a investigação ocorre no local.

O vice-governador de Bali, Cok Ace, que também é presidente da Associação de Hotéis e Restaurantes de Bali, disse que visitou o resort e que checou os documentos do espaço. "A partir de uma inspeção de rotina, um consultor independente disse que em novembro de 2022 estava tudo bem, e só se passaram 8 meses desde que declararam que ainda é seguro, então é claro que isso será incluído na investigação", disse ele, segundo o The Bali Sun.