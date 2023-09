PMI de serviços dos EUA recua para 50,5 em agosto; PMI composto cai para 50,2

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 52,3 em julho para 50,5 em agosto, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 6, pela S&P Global. A leitura definitiva de agosto ficou abaixo da estimativa preliminar, de 51.

Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 52 para 50,2 no mesmo período, também abaixo da estimativa preliminar, de 50,4. Segundo a S&P, o indicador foi pressionado pela queda acentuada no PMI de serviços.

Apesar das quedas, os resultados acima da marca de 50 indicam que a atividade da economia americana segue se expandindo, mas em ritmo mais contido.

No relatório, a S&P destaca que o crescimento do emprego no setor de serviços caiu ao menor nível desde outubro de 2022, acompanhado por contração de novos negócios e enfraquecimento na demanda de clientes. Por outro lado, o setor registrou aumento nas pressões inflacionárias devido ao aumento nos preços de combustíveis e energia.