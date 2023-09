TSE retoma dia 19 julgamento de pedido de cassação de Marcelo Lima

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pautou para o dia 19 a volta do julgamento do pedido de cassação de mandato contra o deputado federal Marcelo Lima (PSB), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo. A análise do pedido do partido Solidariedade começou no dia 31, mas o ministro Floriano de Azevedo Marques pediu vista e adiou o término da avaliação.





O Solidariedade argumenta que Marcelo descumpriu a Lei da Fidelidade Partidária ao trocar a agremiação pelo PSB, em abril. Pela legislação, um parlamentar eleito só pode deixar a legenda se houver clara perseguição política, fusão ou mudança de linha ideológica brusca.





Marcelo alega que o Solidariedade não atingiu a cláusula de barreira na última eleição e que recebeu autorização do diretório municipal para sair do partido. O Solidariedade, por sua vez, aponta que a federação com o Pros saneou o problema da cláusula de barreira e que o suposto aval da direção municipal não pode se sobrepor aos interesses das cúpulas nacional e estadual.





O relator do processo, ministro André Ramos Tavares, votou pela cassação do mandato do socialista com base na Lei da Fidelidade Partidária. O ministro concordou com a tese do Solidariedade de cumprimento da cláusula de barreira pós-absorção do Pros e também questionou a data da carta de anuência para desfiliação.





Ele lembrou que Marcelo Lima comunicou sua desfiliação no mesmo dia da incorporação do Pros, em 14 de fevereiro, mas a comunicação ao juízo eleitoral foi feita só no dia seguinte, ou seja, após a incorporação ter operado juridicamente de maneira plena.





O plenário do TSE é composto pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo, Benedito Gonçalves, Ramos Tavares e Floriano Marques. Caso o plenário mantenha o entendimento do relator, quem herdará a cadeira de Marcelo Lima é o ex-deputado Paulinho da Força.