Arlindo Cruz recebe alta hospitalar e volta para casa após um mês internado

Na noite da última terça-feira, dia 5, Arlindo Cruz recebeu alta hospitalar e foi levado para casa. Segundo informações do jornal O Dia, o cantor passou um mês internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com caxumba bacteriana.

Babi Cruz gravou um vídeo do marido deitado na ambulância e compartilhou a boa notícia sobre Arlindo nos Stories do Instagram:

- A felicidade de voltar para casa e andando de ambulância... é um passeio não tão maravilhoso, mas só em saber que está voltando para casa...

Em seguida, a esposa do sambista fez uma reflexão:

- A fortaleza, os ensinamentos que a gente tem na vida, os valores que a gente aprende não têm preço.