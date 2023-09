Juiz concede liberdade ao GCM que matou estudante

O GCM (Guarda Civil Municipal), Marcelo Antonio de Oliveira Junior, condenado a dois anos de prisão por ter matado o estudante Lucas Costa Souza em setembro de 2022, ganhou a liberdade nesta terça-feira (5). O julgamento do GCM ocorreu no dia 23 de agosto, com o magistrado autorizando o réu a cumprir a pena em liberdade, porém, o Alvará de Soltura foi expedido ontem.



Na setença, que julgou o caso como homicídio culposo, o juíz considerou o caso como “erro sob circunstâncias fáticas, pois o réu acreitou, ainda que não fosse o caso, tratar-se de uma tentativa de roubo”, baseando-se no Artigo 20, Parágrafo 1 do Código Penal que em seu texto diz: “É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”. E conclui. “Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo”.



O condenado estava preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos II.

O CASO

O crime aconteceu na noite do dia 29 de setembro de 2002, na Avenida Senador Vergueiro, próximo a um ponte de ônibus. O estudante, que havia saído da escola e estava aguardando a carona, teria confundido o carro do guarda com o de seu pai. Ao entrar, o GCM atirou duas vezes. O estudante chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em sua primeira versão, o GCM disse que o rapaz teria se aproximado e feito menção de estar armado com um simulacro de arma de fogo, versão que não se sustentou. No júri, o GCM voltou atrás e confessou a farsa, o que acabou sendo um atenuante.