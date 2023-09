Disney Treasure – Conheça o novo navio da Disney

A Disney Cruise Line anunciou o lançamento de uma nova embarcação. Trata-se do Disney Treasure, que embarcará em sua viagem inaugural, um cruzeiro de sete noites pelo Caribe Oriental partindo de Porto Canaveral, na Flórida (EUA), em 21 de dezembro de 2024.

Os integrantes do Castaway Club da Disney Cruise Line podem reservar um cruzeiro no Disney Treasure a partir de 12 de setembro de 2023. As reservas serão abertas a todos os hóspedes em 20 de setembro de 2023.

Divulgação The Grand Hall do Disney Treasure,

Disney Treasure

Irmão do Disney Wish, lançado em 2022, o Disney Treasure terá 1.256 cabines e ambientes inspirados nas animações da empresa, da Pixar, da Marvel e de Star Wars.

“Aladdin”, “Viva – A Vida é uma Festa” e “Zootopia” são alguns dos filmes que terão grande destaque na embarcação.

Além disso, o navio deve explorar contos dinâmicos das adoradas atrações dos parques da Disney.

Diversão em família

Inspirado em “Aladdin”, o Grand Hall servirá como o espaço de encontro para os viajantes, que poderão aproveitar atrações como shows exclusivos, encontros com personagens e apresentações musicais.

A área Sabi, homenagem à matriarca leoa de “O Rei Leão”, será um hub central para atividades diurnas e entretenimento noturno exclusivo para adultos. O espaço de dois andares contará com clássicos dos cruzeiros, como “Match Your Mate” e “Family Time Game Show”, além de novos favoritos que estrearam no Disney Wish como a “Villains Game Night”.

O Walt Disney Theatre, por sua vez, receberá produções originais no estilo Broadway desenvolvidas exclusivamente para a Disney Cruise Line. Hero Zone e Wonderland and Never Land Cinemas, por sua vez, proporcionarão esportes, recreação e salas de exibição que elevarão a experiência cinematográfica a bordo.

Assim como no Disney Wish, os pequenos se deliciarão com um bairro temático de Toy Story projetado especialmente para famílias com bebês e crianças pequenas, que incluirá uma área de mergulho, piscina infantil, tobogã aquático familiar e bar de smoothies.

Outro destaque de lazer será o AquaMouse: Curse of the Golden Egg, que mergulhará os viajantes no mundo dos curtas animados do Mickey Mouse. Suspensos bem acima dos deques superiores, jatos poderosos impulsionarão veículos para duas pessoas ao longo de 231 metros de tubos sinuosos, oferecendo vistas deslumbrantes do oceano e do navio abaixo. A atração do Disney Treasure apresentará um enredo totalmente novo, que acompanha Mickey Mouse e Minnie Mouse com contratempos malucos em um templo antigo.

Divulgação Sarabi, uma das áreas de lazer do navio

Descanso e aventura

Enquanto os adultos aproveitam o distrito de piscinas Quiet Cove e os tratamentos luxuosos de spa e beleza do Senses Spa, a criançada pode se aventurar nas atrações do Disney’s Oceaneer Club.

O espaço abriga a sede dos Vingadores, salas de contos de fadas, local com criaturas de Star Wars e playground náutico do Mickey e da Minnie. Há também a área Walt Disney Imagineering Lab, onde os pequenos conhecem os segredos dos criativos por trás dos parques temáticos, resorts e navios de cruzeiro da Disney.

Gastronomia

O Disney Treasure apresentará um novo restaurante de entretenimento familiar, chamado Plaza de Coco. O local será a primeira experiência de refeição teatral do mundo com o tema do filme “Viva – A Vida é uma Festa”. O local terá programação de entretenimento ao vivo e cardápios de jantares festivos com toques modernos da culinária mexicana tradicional.

As opções gastronômicas da embarcação incluirão ainda o Worlds of Marvel, experiência de refeição imersiva com temática Marvel da Disney Cruise Line, e o 1923, restaurante com cardápio sofisticado inspirado na fusão de sabores culturais encontrados em toda a Califórnia (EUA) e criado pensando nas famílias.

Além de três restaurantes principais, o novo navio oferecerá lanches rápidos, restaurante informal, serviço de quarto 24 horas, petiscos especiais, cafés gourmet e Jumbeaux’s Sweets, inspirado na famosa sorveteria apresentada no filme “Zootopia”.

A embarcação também terá locais com refeições sofisticadas apenas para adultos, como o Periscope Pub, primeiro espaço da Disney Cruise Line inspirado na fascinante aventura do filme de Walt Disney de 1954, “20,000 Leagues Under The Sea” e as áreas gourmet Palo Steakhouse, Enchanté do Chef Arnaud, Lallement e The Rose.

Divulgação Plaza De Coco, atração gastronômica inédita do Disney Treasure

Quanto custa um cruzeiro da Disney?

Os preços de viagens em navios da Disney, como o Disney Treasure, podem variar conforme os roteiros e as cabines escolhidas pelos viajantes. O Rota de Férias tem um guia completo com valores, dicas e principais itinerários que serão realizados até o fim de 2023.

O que você precisa saber antes de ir ao cruzeiro da Disney

