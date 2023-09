Telas gigantes: Samsung lança televisores OLED e QLED de até 98 polegadas

A Samsung Brasil anuncia o lançamento oficial de dois novos modelos de Smart TVs com telas gigantes. A partir de setembro, a marca inaugura a categoria Super Big TVs e traz ao mercado a Samsung OLED Super Big 4K 77S90C, de 77 polegadas, e a Samsung QLED Super Big 4K 98Q80C, de 98 polegadas. Ambas estão em promoção de lançamento e contam com brindes especiais para quem adquiri-las até 1º de outubro pelo site oficial. Quem comprar o primeiro modelo leva uma Soundbar HW-Q930C. Enquanto os clientes do segundo garante ma Smart TV Samsung The Serif de 55 polegadas.

“A partir de um estudo aprofundado do mercado, identificamos uma crescente demanda por parte dos consumidores brasileiros por televisores de grandes polegadas. Dados indicam que o volume de telas acima de 75 polegadas será 10 vezes maior que em 2018, com um crescimento de 22% versus 2022”, diz Guilherme Campos, diretor de produtos de TV e Áudio da Samsung Brasil. “Os modelos OLED de 77 polegadas e QLED de 98 polegadas inauguram a oferta para atender a um público que pede por opções especificadas no País”, completa.

Saiba mais sobre os novos televisores OLED e QLED da Samsung

Além de serem a escolha ideal para assistir a esportes, filmes, séries ou jogos, as telas gigantes proporcionam uma experiência máxima em imersão. A Samsung OLED de 77 polegadas, com tecnologia exclusiva da marca, proporciona um preto absoluto com os mais de 8 milhões de pixels presentes no painel, que acendem e apagam a cada instante, enquanto a camada de Pontos Quânticos exibe cores vibrantes e imagens cheias de brilho o tempo todo.

Além disso, essa Smart TV conta com 20 redes neurais para um perfeito upscaling de imagem e o processador Neural Quantum 4K com aplicação de inteligência artificial para escanear as imagens e potencializar o brilho, fator que costumava ser um ponto de atenção na tecnologia existente no mercado, além de simular imagens em 3D com a tecnologia de profundidade. Para concluir, a Samsung OLED S90C traz o LaserSlim Design, que entrega a tela mais fina que a Samsung já fez, bordas infinitas e um acabamento que traz muito mais refinamento.

Já a Samsung Smart TV de 98 polegadas QLED Super Big 4K 98Q80C é uma versão gigante de tela premium e a escolha ideal para assistir a todo tipo de conteúdo com um nível de imersão incomparável. Por meio da IA, pensada para displays de grandes proporções, a 98Q80C realça contraste, brilho e nitidez dos conteúdos com o exclusivo painel Direct Full Array, com controle local de iluminação, enquanto a tecnologia de som Dolby Atmos completa a sensação de estar dentro da cena – ou na arquibancada do estádio. Todos esses recursos estão em uma tela gigante, com design SuperSlim de apenas 4,8 cm, ideal para combinar com o ambiente, fazem da QLED 98 polegadas a Smart TV mais fina da categoria.

É válido destacar que a categoria de Super Big TVs da Samsung conta também com outros modelos premium de 85 polegadas, em diversas categorias, como NEO QLED 8K, NEO QLED e The Frame.