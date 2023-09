Seleção Brasileira faz o primeiro treino em Belém

O técnico Fernando Diniz comandou ontem o primeiro treino da Seleção Brasileira visando o confronto contra a Bolívia na próxima sexta-feira (8) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com exceção do atacante Gabriel Jesus, convocado no lugar de Antony, todos os outros estiveram no gramado do Estádio Mangueirão, em Belém, palco do jogo. O zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha chegaram na tarde de ontem, mas marcaram presença no treino.



As atividades desta terça-feira foram fechadas ao público e a imprensa só teve acesso aos primeiros 30 minuto. Porém, amanhã, véspera da partida contra os bolivianos, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) promete abrir os portões para os torcedores paraenses. A expectativa é de estádio lotado. Durante o tempo em que a imprensa pôde registrar, foi possível ver os goleiros Alisson, Ederson e Lucas Perri treinando saída com os pés, estilo exigido por Fernando Diniz nos clubes por onde passa. Entre os três, Ederson é o que mais possui os atributos que agradam o treinador.



Na linha de ataque, também foi possível observar o quarteto Neymar, Richarlison, Raphinha e Rodrygo sendo preparado para atuar juntos, o que pode ser uma pista do ataque que Diniz irá escalar na sexta-feira. A dúvida é se Neymar terá condições de jogo, uma vez que o atacante estava com uma proteção na coxa direita, e ainda se recupera de uma recente lesão, que, inclusive, o impossibilitou de fazer a sua estreia pelo seu novo clube, o Al Hilal.



Agora com 42 seleções na Copa, as Eliminatórias Sul-Americanas garantem seis vagas diretas e uma na repescagem. Depois da Bolívia, o Brasil enfrenta o Perú na terça-feira (12), às 23h.