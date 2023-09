Sabesp vai à Câmara para tratar de problemas na prestação de serviços

Cinco representantes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), entre os quais o gerente Ivan Ferreira e o assistente Marcelo Gomes, estiveram ontem à tarde na Câmara de Santo André para explicar a vereadores o que a companhia tem feito para sanar problemas recorrentes que têm prejudicado a população e inundado o Legislativo de reclamações.



O ofício pedindo a presença de profissionais da empresa foi feito pelo presidente da Câmara, Carlos Ferreira (Republicanos), logo após reportagem publicada pelo Diário apontar que a cidade lidera ranking de questionamentos com relação aos serviços prestados pela companhia em municípios da região.



“O pessoal da Sabesp explicou que vários dos problemas, sobretudo de reparos em vias ou entupimento, ocorreram por causa da chuva, pois o conserto era realizado e voltava a aparecer. E também porque problemas com a empresa que fazia os serviços levaram a companhia a buscar outra, e demorou um pouco até que a nova se adaptasse”, disse Carlos Ferreira. “Agora, com a troca, garantem que têm conseguido atender em torno de 96% das demandas.”



O presidente da Câmara disse que algumas das demandas levadas por moradores aos parlamentares ainda não foram solucionadas pela Sabesp, mas que o gerente e o assistente deixaram telefones de contato para que os vereadores tratem diretamente com eles. Um dos problemas apresentados durante o encontro é relativo à falta d’água nos prédios do conjunto IAPI, na Vila Guiomar.



