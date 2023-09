É preciso desenrolar

É preocupante o teor da reportagem publicada nesta edição do Diário sobre o número de moradores do Grande ABC com nomes negativados nas agências de proteção ao crédito. De acordo com dados divulgados pela CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de São Caetano, nada menos que 680 mil consumidores das sete cidades estão com as contas no vermelho. Tal contingente de pessoas representa não só uma crise financeira a esses indivíduos, mas também desafio significativo para a estabilidade econômica e social da região. Diante desse cenário, é imperativo que se reconheça urgentemente a importância de implementar políticas públicas eficazes voltadas para a recuperação da adimplência.



O número de moradores do Grande ABC com o nome sujo só cresce. A alta ocorre em meio ao Desenrola, programa criado pelo governo federal para facilitar a retomada do crédito e que, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) atingiu a marca de 1,5 milhão de contratos renegociados em um mês no País. Isso significa dizer, como bem lembrou o presidente da CDL são-caetanense, Alexandre Damásio, que os efeitos do projeto não são tão efetivos como o governo apregoa – fosse diferente, não haveria atrasos em serviços básicos como água e luz. É preciso fazer mais. Renegociação de dívidas e educação financeira são imperativos para o funcionamento saudável da economia.



Possuir número tão alto de inadimplentes impacta negativamente no crescimento econômico da região. É crucial que autoridades, empresas e organizações colaborem na criação e implementação de políticas eficazes para que os consumidores limpem seus nomes. O Grande ABC enfrenta desafio sério em relação à inadimplência, com consequências significativas para a comunidade e a economia. A recuperação de crédito não deve ser vista apenas como uma responsabilidade individual, mas como questão de interesse público. É hora de agir, implementando programas que auxiliem os que enfrentam dificuldades financeiras, promovendo assim ambiente econômico mais estável e próspero.