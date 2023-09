Tatá Werneck volta a gravar Terra e Paixão após diagnóstico de Covid-19 e desabafa: Fiquei desesperada

Tatá Werneck está de volta aos estúdios Globo para gravar Terra e Paixão. Depois de passar uns dias afastada pelo diagnóstico de Covid-19, a intérprete de Anely voltou com tudo e já abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com os seguidores.

- Eu achei que nunca fosse ter, porque sou muito cuidadosa. É mais o psicológico, fiquei desesperada, tive um dia de sintoma e no dia seguinte estava bem. Mas assim, fiquei nervosa. Todo mundo tem que se cuidar

Tatá ficou internada por alguns dias para realizar exames e não contaminar seus familiares, principalmente a filha, Clara Maria, de três anos de idade.

- Gente, até março desse ano eu era a única que usava máscara em todos os lugares, entre os meus amigos. E com a novela é difícil, né?, desabafou ela.

A atriz foi contaminada poucos dias depois de promover uma festa com amigos para celebrar seu aniversário de 40 anos de idade.