Charge - 6 de setembro de 2023

O Grande ABC tinha em agosto cerca de 680 mil moradores com o nome negativado. Deste total, 70,36% devem para bancos, 14,57% não conseguiram pagar as contas de água ou de luz, 50,44% são mulheres e a maior parte dos inadimplentes está na fixa etária entre 30 e 39 anos.



O número de devedores foi calculado a partir de dados da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de São Caetano. A entidade aponta crescimento de 10,75% no total de negativados das sete cidades na comparação com o mesmo mês de 2022. Embora a CDL divulgue apenas o percentual e não os números absolutos, foi possível chegar ao resultado aplicando o índice sobre 606.781 devedores de agosto do ano passado, o que resultou em 672.010 pessoas.