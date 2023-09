Tarcísio reforça apoio a aliado de Kassab para vaga no TCE

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a pedir a integrantes de sua base aliada na Assembleia Legislativa que apoiem a indicação do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Segundo relatos colhidos pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com parlamentares que participaram do encontro no Palácio dos Bandeirantes nesta terça, 4, Tarcísio elogiou Bertaiolli e disse que ficaria "muito feliz" com o aval ao parlamentar.

Como mostrou o Estadão, Tarcísio cobra apoio ao deputado do PSD desde agosto. O primeiro pedido ocorreu no dia 16 daquele mês, durante um jantar com deputados estaduais realizado no Bandeirantes. Governistas afirmaram que a fala do governador paulista foi mais em tom de apelo, e menos de exigência.

Ao trabalhar pela indicação de Bertaiolli, Tarcísio se coloca em lado oposto ao do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que defende a nomeação do advogado Maxwell Moura Vieira ao TCE-SP. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Supremo, o magistrado chegou a ligar para Tarcísio e para o secretário de Governo, Gilberto Kassab, para pedir apoio ao aliado. Nas duas vezes em que foi procurado para comentar o assunto, Mendonça não se manifestou.

O advogado Maxwell Vieira foi o responsável por organizar encontros de Mendonça com senadores no período entre sua indicação para o Supremo, em 2021, e a sabatina no Congresso. Essas conversas, segundo interlocutores, foram determinantes para a aprovação do jurista pelos parlamentares, a mais apertada da história - foram 47 votos a favor e 32 contra.

O então presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), passou quatro meses sem pautar a votação que chancelou a nomeação de Mendonça.

Caciques

Já Bertaiolli ganhou força após receber aval de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e de Kassab, que comanda o PSD. O governo tenta agora driblar resistências ao deputado federal na Assembleia. Parlamentares da Casa defendem a indicação de um deputado estadual para a vaga no Tribunal de Contas.

Na semana passada, a bancada do PT divulgou uma nota em que rejeita o nome de Bertaiolli e indica apoio a Maxwell Vieira e ao deputado estadual Ricardo Madalena (PL), que faz uma campanha independente pela vaga no TCE. Parlamentares avaliam, no entanto, que a força da máquina estadual deve pesar a favor de Bertaiolli. A vaga em disputa abre em setembro, com a aposentadoria do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

