Opções estão em aberto para próxima decisão de juros, diz Villeroy de Galhau, do BCE

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE) e também presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau afirmou nesta quarta-feira, 6, que as alternativas "estão em aberto" para a próxima decisão de política monetária do BCE, no dia 14. A declaração foi dada durante entrevista à emissora francesa BFM Business.

Villeroy de Galhau admitiu que ocorre "incontestavelmente uma desaceleração" em seu país, mas descartou risco de recessão. Ele comentou inclusive que o BC francês deve elevar sua projeção de crescimento para o ano atual. Além disso, afirmou que tampouco vê risco de recessão para a zona do euro, neste momento.

O dirigente afirmou que a atual projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) francês, de alta de 0,7% em 2023, deve ser revisada levemente em alta, diante de números mais fortes que o previsto no segundo trimestre.