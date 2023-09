Lucas Perri se entusiasma com o estilo de Diniz: 'É rápido de assimilar e começar a executar'

Se depender da motivação e boa vontade do goleiro Lucas Parri a seleção brasileira vai apresentar um novo padrão de jogo logo na estreia do comando de Fernando Diniz, sexta-feira, em Belém, diante da Bolívia na primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Tivemos uma conversa hoje antes do treino e a ideia dele é relativamente rápida para se assimilar e começar a executar. Para a seleção brasileira é sempre bom ter a posse de bola e agredir o adversário", afirmou o atleta do Botafogo.

Perri deu a entender de que o Brasil vai ter um estilo agressivo com Diniz. "É preciso relembrar algumas coisas que a seleção sempre fez, que é propor o jogo, sempre com a posse de bola, sempre atacar, querendo ser protagonista."

Ao mesmo tempo, o jogador prega respeito frente aos bolivianos. "Respeitamos muito a seleção da Bolívia. Temos de focar na nossa performance, olhar para nós, como a gente vai atuar e sempre buscar a vitória."

Pessoalmente, Perri demonstra grande satisfação pela convocação para a seleção, mas busca não se deslumbrar com a oportunidade. "O mais importante é buscar o equilíbrio. Estou tendo 18 meses abençoados, mas também já passei anos difíceis. Temos de manter o equilíbrio quando estamos passando por momentos complicados, mas também nas situações felizes."

Perri também falou da oportunidade de estar ao lado dos experientes Alisson e Ederson. "Gosto muito de estudar sobre minha profissão, amo ser goleiro. Ter a experiência de conviver com Alisson e Ederson, goleiros modernos, para evolução é fantástico."