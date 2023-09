Ingressos do The Town esgotam após 1º fim de semana de festival; veja como validar e transferir

Os ingressos para o The Town estão oficialmente esgotados, conforme anunciado pela organização do evento nesta terça-feira, 5 de setembro. O festival ainda ocorre nos dias 7, 9 e 10 (quinta do feriado, sábado e domingo) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O primeiro final de semana de shows ocorreu no sábado, 2, e no domingo, 3, com apresentações de Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone, Iggy Azalea, Luísa Sonza, Ney Matogrosso e mais.

O dia 7 de setembro, quando a banda Maroon 5 se apresenta, era o único dia que ainda tinha ingressos disponíveis, mas as entradas acabaram nesta terça.

Os ingressos variavam entre R$ 407,50 (meia-entrada) e R$ 815 (inteira). O restante das datas, que incluem atrações como Bruno Mars e Foo Fighters, foram mais disputadas e esgotaram rapidamente.

Como validar meu ingresso para o The Town?

Para quem já comprou os ingressos, é preciso ativá-los no celular. Basta entrar em sua conta pessoal do site Ticketmaster e acessar a aba "meus pedidos". É ali que eles são validados.

Logo depois, é necessário baixar o aplicativo do Quentro para acessar os ingressos, em formato de QR Code. São eles que deverão ser mostrados na hora da entrada no festival.

Fique atento, pois apenas ingressos armazenados no app serão aceitos. A organização informou que não aceitará impressões ou prints de tela.

Como transferir ingressos do The Town?

Caso você tenha comprado o ingresso para outra pessoa ou não possa comparecer mais ao evento e queira passar para alguém, será necessário fazer a transferência do ingresso. Isso deve ser feito pelo aplicativo do Quento, após a validação do ingresso.

No app, acesse a aba "próximos" e selecione o ingresso que deseja transferir. Clique em "transferir" e informe o e-mail da conta Quento para a qual deseja passar a entrada. Caso a pessoa que receberá o ingresso não tenha uma conta no Quentro, informe um e-mail válido.

Caso a pessoa já tenha uma conta no aplicativo, o ingresso será transferido automaticamente. Caso não, ela receberá um e-mail notificando a transferência. O status aparecerá como Pendente até a transferência ser aceita.

Tome cuidado, pois apenas o destinatário poderá devolver o ingresso para a conta anterior. O ingresso recebido por transferência não poderá ser novamente transferido para outra pessoa. Só será possível devolvê-lo para a conta original.