Descubra 5 motivos para tirar o passaporte italiano

A Itália é casa de belos monumentos históricos e paisagens deslumbrantes. De acordo com uma pesquisa do Eurostat, Gabinete de Estatísticas da União Europeia, 20,4 mil brasileiros tiram passaporte europeu em 2021. Já em junho de 2023, o embaixador italiano no Brasil, Francesco Azzarello confirmou que o País bateu a marca de 750 mil pessoas que fazem parte da comunidade italiana.

Com isso, o Brasil conta com a terceira maior comunidade italiana no mundo, ficando atrás somente da Argentina, com 903.081, e a Alemanha, com 813.650. Os dados ainda apontam que há uma previsão de que o País bata a quantidade alemã até 2025.

Apesar de o Brasil contar com uma grande quantidade de italianos, o processo para tirar o passaporte pode ser extenso e complicado. Existem duas maneiras de conseguir o documento, diretamente com o consulado italiano no Brasil ou ir até o país da Bota para fazer o processo in loco.

Para ajudar os brasileiros que desejam tirar a cidadania, a Nostrali conta com uma equipe especializada no assunto, assim como uma assessoria na Itália – para quem for tirar o passaporte italiano no país. A empresa também oferece um serviço personalizado para aqueles que forem fazer o processo no Brasil.

Com a ajuda da Nostrali, muitos brasileiros poderão conquistar a tão sonhada cidadania italiana. Mas as pessoas podem não saber todas as vantagens por trás deste documento. Confira cinco motivos para iniciar o processo e conquistar o passaporte italiano.

Ter um dos passaportes mais poderosos do mundo

O passaporte italiano é um dos melhores para se ter no mundo. Segundo o ranking Henley Passport Index, feito em 2021, esse documento foi eleito o terceiro mais poderoso do planeta. Atualmente, a documentação permite a entrada em 188 países, sem a necessidade de qualquer tipo de visto.

Morar e trabalhar na Europa

Um dos grandes benefícios por trás do passaporte italiano é a possibilidade de transitar pela Europa sem dificuldades. Com isso, as pessoas munidas com esse documento têm a capacidade de morar e trabalhar em países da União Europeia.

O cidadão italiano tem direito de viver nesses lugares, permitindo acesso também para os parceiros e filhos. Dessa forma, não é necessário passar por grandes burocracias, como vistos de trabalho, para todos terem moradia no continente.

Acesso à saúde pública e aposentadoria na Itália

Segundo um estudo publicado pela revista The Lancet Public Health e coordenado Instituto Pediátrico Burlo Garofolo de Trieste, o sistema de saúde italiano está entre os 10 melhores do mundo. O país ficou em nono lugar no ranking, ficando atrás de locais como Islândia, Noruega e Holanda.

O território italiano conta com o Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – uma espécie de SUS, em que os cidadãos pagam uma taxa baseada no Imposto de Renda para usufruírem do sistema de saúde. Não é totalmente gratuito, mas famílias que não têm renda fixa ou que a receita seja baixa são isentas de pagamento.

Além disso, as previdências do Brasil e da Itália possuem um acordo, que permite aos brasileiros se aposentarem em solo italiano. Para isso, basta juntar os anos de contribuição nos dois países.

Estudar no continente europeu

A Europa conta com diversas faculdades prestigiadas, como Cambridge e Oxford, na Inglaterra, Sorbonne, na França, e a Università di Bologna, na Itália. Esta última foi elegida a melhor universidade italiana pelo ranking da revista Times Higher Education.

Existem diversas maneiras para ingressar e estudar em uma instituição no continente europeu. Entretanto, muitas vezes, os alunos precisam passar por burocracias extensas para conseguir manter os vistos de estudo e permanecer nos países.

Ao tirar o passaporte italiano, esses estudantes conseguem morar e estudar nos países sem se preocupar com toda a papelada. Além disso, ao ter esse documento, os alunos podem pagar tarifas menores, já que jovens da União Europeia têm a chance de receber bolsas específicas.

Passar a cidadania italiana para futuras gerações

Apesar do processo para adquirir o passaporte italiano ser longo, ao fazer isso, os donos da cidadania conseguem passá-la para as futuras gerações. Assim, após se tornar italiano, é possível manter essa herança na família, para que todos da linhagem contem com esse documento. Com isso, os descendentes terão todas as mesmas vantagens e os direitos ao receber o próprio passaporte italiano.