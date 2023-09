Ribeirão assina contrato para construção do viaduto estaiado

A Prefeitura de Ribeirão Pires assinou contrato para construção do viaduto estaiado que vai ligar o Centro Alto ao Centro Baixo da cidade. A empreiteira Versátil Engenharia venceu a licitação e terá três anos para executar a maior obra viária da história do município.

Depois de idas e vindas e até questionamentos jurídicos, o processo de contratação chegou ao fim na última semana de agosto. A Versátil Engenharia ofereceu R$ 2,8 milhões a menos que o lance inicial do edital e, por R$ 55,8 milhões, venceu a concorrência.

“Com o apoio do governo do Estado e a destinação de recursos próprios, estamos avançando no maior pacote de investimentos públicos voltados à modernização da infraestrutura e mobilidade urbana. Tiramos do papel projetos importantes, a exemplo do viaduto que vai conectar duas importantes áreas da cidade cortadas pela linha ferroviária. São reivindicações antigas dos moradores e empresários da cidade que, com muito trabalho, estão ganhando forma”, declarou o prefeito Guto Volpi (PL).

Com o contrato assinado, Prefeitura e a Versátil têm dialogado para acertar os últimos detalhes antes do início, de fato, da obra. Isso porque a estrutura vai sobrepor a linha férrea e terá forte impacto no viário local.

“Será a primeira obra que a Versátil fará em Ribeirão, mas temos excelentes referências da atuação da empresa em outras cidades, sobretudo no Grande ABC. E a preocupação que eles têm tido, de conversar para que não haja tropeços na obra, é muito importante”, comentou o secretário de Finanças, Eduardo Pacheco, que tem acompanhado as discussões.

Pacheco disse que tem feito reuniões com a MRS, concessionária da linha férrea, a Braskem, a Sabesp e a Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.), para que os trabalhos sejam executados em conjunto. “O governo do Estado também adiantou a questão de licenciamento ambiental, em parceria com a Prefeitura. Em poucos dias essa importante obra estará em curso.”

Dos R$ 55,8 milhões para a construção do viaduto, R$ 40 milhões são em recursos do governo estadual - R$ 15,8 milhões estão em contrapartida municipal. Pacheco disse que esse recurso está provisionado no orçamento municipal, mas que a Prefeitura ainda buscará alternativas para que outros entes, como a União, possam auxiliar na execução do projeto.

A obra prevê que o viaduto conecte as avenidas Santo André e Humberto de Campos com as avenidas Capitão José Gallo e Prefeito Valdírio Prisco, sobrepondo a linha da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com extensão aproximada de 2.700 metros. É constituído por alguns elementos como: obras de adequações nas vias e viário novo, ciclovia, muro de contenção, ponte estaiada e viaduto.

“Da lista de 140 ruas e avenidas que integram nosso plano de pavimentação, 56 vias já foram atendidas, totalizando quase 30 quilômetros de asfalto novo. A obra do Terminal Rodoviário, que conta com verba estadual, a substituição de toda a iluminação pública por tecnologia LED e outros investimentos permanentes em zeladoria e sinalização de trânsito compõem este programa que impacta positivamente a vida de quem vive na cidade. É valorização do município na prática, que movimenta direta e indiretamente a atividade econômica, estimula o desenvolvimento e a geração de novas oportunidades.