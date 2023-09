Pesquisa movimenta São Bernardo

O assunto do dia em São Bernardo não poderia ser outro: o levantamento eleitoral feito pelo Diário, em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas. Todos os citados reuniram seus times para analisar os números. No caso do deputado federal Alex Manente (Cidadania), líder da pesquisa, a avaliação foi positiva porque, até o momento, ele é o que menos tem falado de eleição entre os players colocados. Luiz Fernando Teixeira (PT) também avaliou positivamente o resultado, apesar da terceira colocação, por lembrar que, em 2007, o então ministro Luiz Marinho (PT) era citado por apenas 3% dos eleitores – e acabou ganhando o pleito de 2008. Rafael Demarchi (União Brasil) mostrou mais do que otimismo: considerou os números um divisor de águas em sua estratégia eleitoral.

Análises

Já no caso do deputado federal Marcelo Lima (PSB), a despeito de figurar na segunda colocação, o desempenho ligou sinais de alerta. Isso porque o grupo político do parlamentar vislumbrou que há dificuldade na transmissão do potencial eleitoral do prefeito Orlando Morando (PSDB) para ele. O Diário/Paraná Pesquisas mostrou que é alta a aprovação da gestão tucana, mas menos de um terço se transferiu para intenções de voto a Marcelo, que busca se viabilizar como candidato governista.

Credibilidade

No Grande ABC, o comentário do dia é saber também quando o Diário irá divulgar as próximas pesquisas. Na classe política regional é consenso: levantamentos eleitorais trazidos pelo jornal balizam – e muito – planejamentos eleitorais.

Avamileno na mesa

A presença do ex-prefeito João Avamileno na mesa de autoridades do evento de filiação do vereador Eduardo Leite ao PSB de Santo André foi uma tentativa de recado para a classe política da cidade. Na visão de aliados de Eduardo, uma confirmação de que sua pré-candidatura ao Paço é para valer por agregar um quadro histórico da política andreense. Para outros nomes da política local, a tentativa de reerguer um quadro que, atualmente, tem pouco peso eleitoral.

Dib nas conversas

Por falar em ex-prefeito, mas de São Bernardo, William Dib voltou a ter o nome circulando no meio político local. O deputado estadual e pré-candidato do PT, Luiz Fernando Teixeira, diz ter conversado com o ex-gestor e garantido apoio. Figuras próximas de Dib também se movimentam por aliados de outras candidaturas.

Nomeação

O advogado Pedro Callado foi nomeado como diretor jurídico da Câmara de Santo André. A portaria foi assinada pelo presidente da Casa, Carlos Ferreira (Republicanos), e publicada nesta semana no Diário Oficial.

Possível troca

Secretário de Zeladoria e Manutenção Urbana de Ribeirão Pires, Raphael Volpi é cotado para assumir o comando da Secretaria de Saúde, setor hoje liderado pelo médico Audrei da Rocha Silva.

Almoço

Esta coluna já mostrou que a prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), se aproximou do ex-prefeito Gabriel Maranhão, e que as conversas caminham para uma composição eleitoral para 2024, com Penha à reeleição e Maranhão como vice. As tratativas estão a todo vapor. Tanto que, nos últimos dias, Penha e Maranhão almoçaram juntos na cidade e esquadrinharam o cenário político de Rio Grande.