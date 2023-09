Sargento Simões busca outro partido para disputar a Prefeitura de Mauá

O vereador Sargento Simões pretende disputar a Prefeitura de Mauá no ano que vem, mas a única certeza que tem, fora esse desejo, é que não entrará na eleição pela sua atual sigla, o Avante, “porque é ligada ao PT”, agremiação da qual é ferrenho adversário. De olho na cadeira do prefeito Marcelo Oliveira (PT), o parlamentar disse ontem que tem conversado sobretudo com PP, União Brasil e PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e com o qual é mais identificado.

“A gente que está na política tem de conversar com todo mundo, mas os três são os mais alinhados ao que penso”, comentou. E adiantou que pretende ter uma definição até o fim de outubro, até para ter mais tempo na estruturação de possível campanha,

No caso do PL, no entanto, é preciso lembrar que o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi já se colocou como pré-candidato do partido ao Paço mauaense e tem trabalhado para conquistar apoios na cidade, inclusive em encontros com nomes de história na política do município, como o ex-prefeito Leonel Damo. Sargento Simões afirma que conversou com Volpi sobre a possibilidade de estarem juntos na eleição do ano que vem, mas que “ele ainda não se posicionou”. “Admiro o professor Volpi como pessoa, como político, e gostaria muito de estarmos juntos em 2024.”

O parlamentar revela que também já falou sobre o desejo de migrar para o PL com o presidente do partido na cidade, o vereador Zé Carlos Nova Era, a quem considera amigo e ao qual elogiou pelo trabalho desenvolvido enquanto presidente da Câmara. “Ele também não se posicionou até agora, até por respeito ao Volpi, um grande nome e que está colocado como pré-candidato. É um assunto que tem de ser analisado com bastante cuidado. Se fosse um casamento que dependesse só de mim, já estaria lá”, afirmou.

Sargento Simões disse ter conversado recentemente com o líder máximo do PL, Valdemar Costa Neto, no evento de filiação de Fernando Holiday, no qual estava também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sargento Simões disse ter conversado recentemente com o líder máximo do PL, Valdemar Costa Neto, no evento de filiação do vereador paulistano Fernando Holiday, no qual estava também o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Disse a ele (Costa Neto) que gostaria de migrar ao PL, mas a resposta foi que não dependia só dele, e lembrou que Volpi já tem a pré-candidatura colocada. Ou seja, é um processo que está em construção (trocar de partido).”