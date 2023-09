Operação da Polícia Civil contra golpes apreende quase R$ 20 mil em São Bernardo

O 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo realizou ontem a operação Expensive Food, com o objetivo de identificar organização criminosa voltada à prática de estelionato em aplicativo de comida. Na ação, que emitiu 28 mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil recolheu R$ 19.730, sete máquinas de cartão, seis cartões bancários, quatro aparelhos celulares, três relógios, veículo HRV Honda, motocicleta e corrente de ouro.

A investigação do crime também conhecido como “golpe da maquininha” começou com apreensão e quebra do sigilos de celular de um suspeito, o que permitiu a identificação de outros envolvidos. A atividade dos agentes foi autorizada pela 2ª Vara Criminal de Santo André.

De acordo com informações da Polícia Civil cedidas ao Diário, os delitos eram feitos através de solicitações no iFood. Os clientes realizavam os pagamentos dos pedidos pela própria plataforma através de cartão de crédito previamente cadastrado no aplicativo. O criminoso conseguia contato com o cliente e dizia que o primeiro pagamento seria cancelado. Quando o motoboy aliado a organização chegava no endereço, fingindo que era do restaurante solicitado, ele pedia que o cliente fizesse um novo pagamento na maquininha que estava com ele. A partir disso, o dinheiro era revertido aos estelionatários. Ninguém foi preso na operação de ontem, mas a apuração policial continua.