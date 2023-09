No feriado, região deve ter mais de um milhão de veículos nas rodovias

A Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), e a SPMar, que coordena os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, estimam que, até segunda-feira (11), mais de um milhão de veículos trafegarão pelas vias que ligam as cidades do Grande ABC ao Litoral e Interior do Estado de São Paulo. As concessionárias terão operações especiais para melhorar o fluxo do trânsito até o fim do feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, comemorado amanhã (7).

Em direção à Baixada Santista, a Ecovias espera que entre 265 mil e 410 mil veículos passem pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). Haverá modelos das operações previstas para atendimento da demanda, baseados em critérios técnicos e aprovados pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo). Segundo a concessionária, o movimento de veículos deve ficar mais intenso, em direção ao Litoral, já na tarde desta quarta-feira (6), quando será montada a Operação Descida (7x3).

A operação, visando facilitar o fluxo, inicia a partir das 14h desta quarta-feira, permanecendo em vigor até 1h da madrugada de quinta-feira (7) e, depois, das 7h às 17h também de quinta-feira. A mesma operação está prevista para ser implantada entre 9h e meio-dia de sexta-feira (8) e entre 8h e 11h de sábado (9). Nesta configuração, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão utilizar as pistas sul e norte da via Anchieta e também a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para subir, os usuários poderão seguir apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

No retorno dos usuários em direção à Capital, o tráfego deve se intensificar na tarde de sábado, a partir das 17h, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2x8), que permanecerá em vigor até a meia-noite. Já os usuários que deixarem para subir a Serra no domingo (10) contarão com a Operação Subida implantada das 9h à meia-noite. Neste modelo, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. A descida será realizada somente pela pista sul da Anchieta.

Vale destacar que a inversão da mão de direção nas rodovias, durante as operações especiais de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre o km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da rodovia dos Imigrantes.

Nos trechos em que possui concessão, a SPMar estima a passagem de 724 mil veículos desta quarta-feira até a próxima segunda-feira. Os horários com maior fluxo de veículos, que devem ser evitados, são: hoje, das 7h às 21h; quinta, das 7h às 14h; sexta, das 11h às 19h; sábado, das 9h às 15h; e domingo, das 10h às 20h.

Nas cidades do Grande ABC, o acesso ao Trecho Sul e Leste do Rodoanel se dá pelo Complexo Jacu Pêssego/Avenida Papa João XXIII, em Mauá, no km 86. Ambas as concessionárias reforçam aos motoristas a importância do uso de cinto de segurança, e do respeito às leis de trânsito.

TEMPO

Para os moradores da região que desejam descer para o Litoral neste feriado prolongado, os dias terão temperatura instável. Segundo previsão da Climatempo, na quinta e sexta-feira não deve chover em Santos, porém, em ambos os dias, a presença de nuvens é constante. A temperatura no período deve variar entre 17° e 29°. Já no final de semana, sábado e domingo, há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora, sendo que, no último dia do feriado, os termômetros despencam e a máxima fica em 23°.