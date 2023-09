Campeonatos bolivianos de futebol são anulados por suspeita de manipulação de resultados

A disputa da edição de 2023 do Campeonato Boliviano e da Copa Nacional estão anulados. A determinação foi anunciada, nesta terça-feira, pelo Conselho da Divisão Profissional da Federação Boliviana de futebol (FBF) por suspeita de manipulação de resultados.

"O Conselho Superior da Divisão Profissional, com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra, decidiu anular os torneios com gestão em 2023, portanto os campeonatos ficam anulados", disse Fernando Costa, presidente da Federação.

Vários casos de corrupção foram apontados nos últimos meses nos torneios da primeira divisão da Bolívia. Na segunda-feira, a FBF formalizou denúncia ao Ministério Público contra a "suspeita rede de corrupção". Por suposto envolvimento, Marcos Rodriguez, presidente do Vaca Díez, pediu licença do cargo.

Já a presidente do Independiente Petrolero, Jenny Montaño, afirmou que quatro jogadores do clube estariam envolvidos em suborno. A FBF vai consultar a Conmebol para realizar um torneio de curta duração, que termine em dezembro.

"Se encontraram sérios indícios de que houve vício. Isso tem a condição de levar para consulta na Conmebol. Foram expostas todas as consequências, se debateu em todas as instâncias, se levou ao conhecimentos dos tribunais esportivos e do Ministério Público da Bolívia", afirmou Fernando Costa, que denunciou a existência da suposta rede de corrupção, envolvendo jogadores, árbitros e dirigentes, na semana passada.

Diante desta crise, a seleção boliviana enfrenta o Brasil na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sexta-feira, às 21h45, em Belém.