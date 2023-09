Inscrições para o 5º Festival VQV Brasil vão até o dia 10

O 5º Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil” (versão brasileira do festival criado na Argentina, que no Brasil tem sede em Santo André) prorrogou as inscrições até o próximo domingo (10). O festival será realizado de 14 a 17 de novembro, com ações formativas e apresentações de espetáculos. A realização é do Vamos que Venimos Brasil e Sesc Santo André.

Podem se inscrever artistas de todo o Estado de São Paulo, com idade entre 13 e 19 anos (completos até o momento da realização do festival), solo ou em coletivos, que queiram fazer parte da programação presencial do festival. As inscrições são gratuitas e o formulário está disponível no site do evento: www.vqvbrasil.com

Também podem participar artistas e grupos teatrais com no mínimo 70% de integrantes com essa faixa etária, e que estejam vinculados a escolas regulares, oficinas, pequenos cursos ou até provenientes de grupos e processos independentes de teatro jovem. É imprescindível a presença de, ao menos, um representante com idade igual ou maior que 18 anos, que será responsável legal pelo grupo.

Além da modalidade “obras finalizadas”, que serve para espetáculos estreados ou que irão estrear, há ainda a modalidade "trabalhos em processo", onde é possível inscrever trabalhos artísticos que ainda estão na fase de criação. Uma forma encontrada pela organização do festival de valorizar cada etapa da formação artística e da criação como um todo.

A programação do 5º Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil” conta ainda com oficinas ministradas por grandes profissionais do setor cultural e mestres das artes cênicas, painéis de conferência, entre outras ações, em parceria com o Sesc Santo André.